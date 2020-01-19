«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Улан-удэнцы празднуют Крещение Господне. Накануне вечером в столице Бурятии от крылась единственная купель. Она расположилась за стадионом БГУ, возле Одигитриевского собора.
Все желающие смогли окунуться в крещенские воды, а также набрать святой воды. Её привезли в цистернах «Водоканала». Затем воду освятил батюшка. Люди набирали воду в необходимом количестве.
Иордани в Улан-Удэ будут открыты до 20:00 19 января.
Всего в Бурятии открылось 27 купелей. Фоторепортаж из Свято-Троицкого Селенгинского монастыря можно посмотреть по ссылке.
Улан-удэнцы празднуют Крещение
Общество, Фото:
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