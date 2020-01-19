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Житель Бурятии украл из куртки мобильный телефон

Житель Бурятии украл из куртки мобильный телефон
Общество,  Фото:pixabay.com
Кража произошла в увеселительном заведении

В Кяхтинском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в карманной краже. Им оказался 26-летний мужчина.

Установлено, что в феврале 2019 года молодой человек украл телефон из кармана куртки 36-летней посетительницы увеселительного заведения в Кяхте. Незаметно для женщины он вынул из одежды мобильный. Ущерб составил пять тысяч рублей.

Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, отмечают в пресс-службе регионального МВД.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
кража
 
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