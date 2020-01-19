Житель Бурятии украл из куртки мобильный телефон

Кража произошла в увеселительном заведении



В Кяхтинском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в карманной краже. Им оказался 26-летний мужчина.



Установлено, что в феврале 2019 года молодой человек украл телефон из кармана куртки 36-летней посетительницы увеселительного заведения в Кяхте. Незаметно для женщины он вынул из одежды мобильный. Ущерб составил пять тысяч рублей.



Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, отмечают в пресс-службе регионального МВД.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

