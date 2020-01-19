Произошёл отжиг контактного провода
Накануне, 18 января, в 9:44 произошёл отжиг контактного провода в районе перекрёстка улиц Терешковой – Бабушкина в Улан-Удэ. В этой связи было закрыто движение трамваев, следовавших по маршрутам 1, 2, 4 с остановки «Элеватор» в сторону центра города и с остановки «Лицей №24» в сторону центра города.
Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. В 10:47 восстановлено движение трамваев с остановки «Элеватор» в сторону центра города. Время простоя составило 40 минут. В 10:53 восстановлено движение трамваев с остановки «Лицей №24» в сторону центра города. Трамваи простаивали боле одного часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 января из-за врезавшегося автомобиля в электроопору в районе остановки «Русский драматический театр» было остановлено движение трамваев. Автомобиль буквально снёс столб. Вскоре опору демонтировали и восстановили движение. В результате ДТП один человек погиб, двое – в тяжёлом состоянии в больнице.
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Общество, Фото:
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