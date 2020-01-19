По данным Бурятского гидрометцентра, 19 января по республике местами небольшой снег
По Прибайкалью и Баргузинской долине местами умеренные снегопады, позёмка, слабые метели. Ветер западный, северо-западный 3-8, ночью местами порывы до 14, днём местами до 15-18 м/с.
Температура ночью 21-26, при облачности и снеге 15-20, по востоку и северо-востоку до 35, днём 12-17, местами 18-23 мороза.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный, с переходом на северо-западный 4-9, днём до 14 м/с. Температура ночью 20-22, к утру повышение температуры до 17, днём 13-15 мороза.
В Бурятии ветреная погода
Общество, Фото:
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