Территории осмотрят взрывотехники и кинологи
Во время празднования Крещения Господня сотрудники и военнослужащие Росгвардии и полицейские будут охранять общественный порядок.
Сегодня взрывотехники и кинологи сил специального назначения проведут профилактические осмотры храмов и прилегающие к ним территории, где пройдут божественные литургии, а также места крещенских купаний.
Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования. Также сотрудники проведут инструктажи со священнослужителями о действиях в случае обнаружения подозрительных предметов, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
Православные отмечают Крещение 19 января. В Бурятии будут оборудованы 27 купелей, в Улан-Удэ только одна.
Накануне представители Роспотребнадзора обратились к верующим с просьбой не пить воду из иорданей.
Росгвардейцы Бурятии проверят храмы и купели
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Служба крови просит откликнуться доноров
Перевозки в дневном экспрессе выросли на 13%
В Улан-Удэ ожидаются 20-градусные морозы
Он посвящён памяти главы окружной администрации Алексея Батагаева
Они получили поздравления от президента России
В Заиграевском районе стартовали юбилейные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы
В 2019 году ими стали Артём и София
В столице Бурятии стартует конкурс на соискание звания «Лауреата премии мэра города»
В посёлке Листвянка в 6 раз пройдёт фестиваль «#Живи_на_Байкале»
Соревнования выиграла юная команда «Стандарт»
В городе крещенские купания разрешены только на заливе Якоби
С 17 по 30 января пройдут мероприятия, призванные укрепить нашу память о событиях Великой Отечественной войны
Соревнования такого масштаба пройдут в регионе впервые
Он расположен в селе Сотниково
Они победили сборную Новой Зеландии со счётом 9:5