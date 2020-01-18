Много заявок из больниц: В Бурятии ищут доноров

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Служба крови просит откликнуться доноров



В Улан-Удэ возникла особая потребность в донорах первой положительной и третьей положительной группах крови. Объявление с призывом откликнуться волонтёров разместила Служба крови Бурятии.



- Поступает много заявок из больниц! Доноры, ждём вас, - говорится в сообщении.



Доноров принимают на Бурятской республиканской станции переливания крови (ул. Пирогова, 7А) с 8.00 до 13.00 в будни (в четверг с 9.00).

