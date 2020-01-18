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Много заявок из больниц: В Бурятии ищут доноров

Много заявок из больниц: В Бурятии ищут доноров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Служба крови просит откликнуться доноров

В Улан-Удэ возникла особая потребность в донорах первой положительной и третьей положительной группах крови. Объявление с призывом откликнуться волонтёров разместила Служба крови Бурятии.

- Поступает много заявок из больниц! Доноры, ждём вас, - говорится в сообщении.

Доноров принимают на Бурятской республиканской станции переливания крови (ул. Пирогова, 7А) с 8.00 до 13.00 в будни (в четверг с 9.00). 
Донорство крови
 
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