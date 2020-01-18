В Улан-Удэ ожидаются 20-градусные морозы
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 18 января, по республике местами небольшой снег. Ветер переменный 5-10 м/с.
Температура ночью местами опускалась до -33,-38. Днём ожидается -18,-23, местами -8,-13.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днём -19,-21.
На дорогах города и республики местами снежные накаты.
В Бурятии местами снег
Общество, Фото:
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