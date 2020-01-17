В Бурятии шести сиротам вручили ключи от квартир

Ключи вручили шести жителям Кабанского района



Глава Кабанского района Бурятии Алексей Сокольников вручил ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Обладателями благоустроенных квартир стали шесть жителей района.



Жильё выделяется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в соответствии с федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», сообщили в администрации района.

