Ключи вручили шести жителям Кабанского района
Глава Кабанского района Бурятии Алексей Сокольников вручил ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Обладателями благоустроенных квартир стали шесть жителей района.
Жильё выделяется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в соответствии с федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», сообщили в администрации района.
В Бурятии шести сиротам вручили ключи от квартир
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Путешественник Гарет Леонард выпустил второе видео про Бурятию
Ключи вручили шести жителям Кабанского района
Машины оснащены сиренами, видеорегистраторами, радиостанциями, тревожными кнопками на случай ЧП
«Иначе подобные вопросы будут переведены для урегулирования в судебно-правовую плоскость», - говорится в официальном сообщении
Акция, которая вызвала неоднозначную реакцию, добралась до Бурятии
Школу выставили на продажу вместе со школьниками и учителями
Она перевела подозреваемой предоплату за квартиру
Он начнёт работу с 20 января
Иордани будут расположены за стадионом БГУ
Первая Школа юмора Бурятии открыла второй набор
Наркотическое вещество он хотел выбросить по дороге в полицию
Будучи лишённым водительских прав, мужчина сел за руль и попал в ДТП
В конкурсе приняли участия школьники 1-5 классов
Документ был оформлен на третье лицо
Ущерб составил более 650 тысяч рублей