Госавтоинспекция Иркутской области получила 156 машин

Машины оснащены сиренами, видеорегистраторами, радиостанциями, тревожными кнопками на случай ЧП



В распоряжение ГУ МВД России по Иркутской области передали 156 служебных автомобилей. Среди них 139 автомобилей «Шкода Октавиа» и 17 «УАЗ Патриот», сообщили в пресс-службе Главного управления.



Машины оснащены сиренами, видеорегистраторами, радиостанциями, тревожными кнопками на случай ЧП и полностью укомплектованной аптечкой для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.



Технические возможности позволяют развивать скорость 100 км/час за 7,7 секунды, а максимальная скорость, установленная производителем, составляет 233 км/час.



Проведенное переоснащение автопарка дорожной полиции Иркутской области является самым масштабным за 10 лет. Обновление коснётся всех территориальных подразделений органов внутренних дел. Сотрудники ГИБДД будут патрулировать на них сельскую местность, городские улицы, дороги федерального значения.



По окончании мероприятия сотрудники госавтоинспекции приступили к несению службы на новых автомобилях.





