 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Января

16 Января

Популярное

На Байкале вновь развернётся фестиваль ледовых скульптур

На Байкале вновь развернётся фестиваль ледовых скульптур
Общество,  Фото:pixabay.com
В посёлке Листвянка в 6 раз пройдёт фестиваль «#Живи_на_Байкале»

В феврале уже шестой год подряд в посёлке Листвянка Иркутской области пройдёт фестиваль ледовых скульптур «#Живи_на_Байкале». Мероприятие стало ежегодной традицией, привлекая с каждым годом всё больше и больше местных жителей и гостей региона.

2020 – знаменательная дата, поэтому организаторы решили назвать этот год «Годом Жизни на Байкале», чему и будет посвящён фестиваль. Главным символом праздника станет трёхметровая кованая лиственница, ведь именно в честь этой красавицы и был назван посёлок Листвянка, который на сегодняшний момент является одним из самых популярных и посещаемых мест на Байкале.

Традиционно будет сделан каток на самом большом природном катке в мире. В 2018 году – в «Год Любви на Байкале» каток был в форме сердца. В 2019 году – в форме солнца, а в этом году будет символ свободного неба – воздушный шар, на котором во льду напишут светящуюся фразу: «Байкал – Великое озеро Великой страны».

Вокруг катка вырастет настоящий сибирский лес изо льда и дерева. Все скульптуры интерактивны. Венчать этот лес традиционно будет большая ледяная 3D-скульптура «#Живи_на_Байкале».

Основное мероприятие пройдёт 23 февраля 2020 года. В этот день вас ожидают:
- Интерактивные ледяные и деревянные скульптуры;
- Горки и развлечения для детей, конкурсы;
- Призы и подарки самым активным;
- Ростовые куклы-аниматоры;
- Прямой эфир вместе с ведущими известного радио из ледяной студии с самого главного катка на Байкале;
- Выступления музыкальных и танцевальных коллективов;
- На площадке фестиваля предполагается возвести изо льда логотипы компаний-партнёров.

Ледовая акватория посёлка Листвянка превратится в одну огромную развлекательную спортивную территорию, на которой разместятся футбольное поле, на котором пройдет официальный матч по футболу; хоккейная коробка и каток в виде большого воздушного шара. Заключающим этапом станет праздничный салют. Об этом сообщает оргкомитет фестиваля «#Живи_на_Байкале».

Возрастное ограничение 0+
фестиваль ледовые скульптуры Байкал Листвянка Иркутская область Праздники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Молодым талантам Улан-Удэ выплатят по 30000 рублей
Молодым талантам Улан-Удэ выплатят по 30000 рублей
Общество, 17.01.2020
В столице Бурятии стартует конкурс на соискание звания «Лауреата премии мэра города»
На Байкале вновь развернётся фестиваль ледовых скульптур
На Байкале вновь развернётся фестиваль ледовых скульптур
Общество, 17.01.2020
В посёлке Листвянка в 6 раз пройдёт фестиваль «#Живи_на_Байкале»
В Улан-Удэ прошёл рождественский турнир по мини-футболу
В Улан-Удэ прошёл рождественский турнир по мини-футболу
Общество, 17.01.2020
Соревнования выиграла юная команда «Стандарт»
В Иркутске праздник Крещения Господня отметят во всех округах
В Иркутске праздник Крещения Господня отметят во всех округах
Общество, 17.01.2020
В городе крещенские купания разрешены только на заливе Якоби
Библиотеки Улан-Удэ поддержат акцию памяти «Блокадный хлеб»
Библиотеки Улан-Удэ поддержат акцию памяти «Блокадный хлеб»
Общество, 17.01.2020
С 17 по 30 января пройдут мероприятия, призванные укрепить нашу память о событиях Великой Отечественной войны
Иркутск примет кубок России по ледолазанию
Иркутск примет кубок России по ледолазанию
Общество, 17.01.2020
Соревнования такого масштаба пройдут в регионе впервые
Иркутские кёрлингисты выиграли «бронзу» юношеских Олимпийских игр
Иркутские кёрлингисты выиграли «бронзу» юношеских Олимпийских игр
Общество, 17.01.2020
Они победили сборную Новой Зеландии со счётом 9:5
Жителей Бурятии просят не пить воду из купелей
Жителей Бурятии просят не пить воду из купелей
Общество, 17.01.2020
В Бурятии проверили качество воды из купелей
Людмила Воронцова: «Просыпаю и засыпаю с целью – золото Олимпиады»
Людмила Воронцова: «Просыпаю и засыпаю с целью – золото Олимпиады»
Общество, 17.01.2020
Спортсменка из Бурятии выступит на европейском олимпийском квалификационном турнире в Лондоне
«В Бурятии сюрпризы на каждом шагу»: Американский блогер побывал на Байкале
«В Бурятии сюрпризы на каждом шагу»: Американский блогер побывал на Байкале
Общество, 17.01.2020
Путешественник Гарет Леонард выпустил второе видео про Бурятию
В Бурятии шести сиротам вручили ключи от квартир
В Бурятии шести сиротам вручили ключи от квартир
Общество, 17.01.2020
Ключи вручили шести жителям Кабанского района
Госавтоинспекция Иркутской области получила 156 машин
Госавтоинспекция Иркутской области получила 156 машин
Общество, 17.01.2020
Машины оснащены сиренами, видеорегистраторами, радиостанциями, тревожными кнопками на случай ЧП
Буддийская Сангха попросила убрать с аватарок фото дацанов и лам
Буддийская Сангха попросила убрать с аватарок фото дацанов и лам
Общество, 17.01.2020
«Иначе подобные вопросы будут переведены для урегулирования в судебно-правовую плоскость», - говорится в официальном сообщении
Жителям Бурятии раздадут по 125 грамм «блокадного хлеба»
Жителям Бурятии раздадут по 125 грамм «блокадного хлеба»
Общество, 17.01.2020
Акция, которая вызвала неоднозначную реакцию, добралась до Бурятии

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^