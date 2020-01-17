На Байкале вновь развернётся фестиваль ледовых скульптур

В посёлке Листвянка в 6 раз пройдёт фестиваль «#Живи_на_Байкале»
В феврале уже шестой год подряд в посёлке Листвянка Иркутской области пройдёт фестиваль ледовых скульптур «#Живи_на_Байкале». Мероприятие стало ежегодной традицией, привлекая с каждым годом всё больше и больше местных жителей и гостей региона.
2020 – знаменательная дата, поэтому организаторы решили назвать этот год «Годом Жизни на Байкале», чему и будет посвящён фестиваль. Главным символом праздника станет трёхметровая кованая лиственница, ведь именно в честь этой красавицы и был назван посёлок Листвянка, который на сегодняшний момент является одним из самых популярных и посещаемых мест на Байкале.
Традиционно будет сделан каток на самом большом природном катке в мире. В 2018 году – в «Год Любви на Байкале» каток был в форме сердца. В 2019 году – в форме солнца, а в этом году будет символ свободного неба – воздушный шар, на котором во льду напишут светящуюся фразу: «Байкал – Великое озеро Великой страны».
Вокруг катка вырастет настоящий сибирский лес изо льда и дерева. Все скульптуры интерактивны. Венчать этот лес традиционно будет большая ледяная 3D-скульптура «#Живи_на_Байкале».
Основное мероприятие пройдёт 23 февраля 2020 года. В этот день вас ожидают:
- Интерактивные ледяные и деревянные скульптуры;
- Горки и развлечения для детей, конкурсы;
- Призы и подарки самым активным;
- Ростовые куклы-аниматоры;
- Прямой эфир вместе с ведущими известного радио из ледяной студии с самого главного катка на Байкале;
- Выступления музыкальных и танцевальных коллективов;
- На площадке фестиваля предполагается возвести изо льда логотипы компаний-партнёров.
Ледовая акватория посёлка Листвянка превратится в одну огромную развлекательную спортивную территорию, на которой разместятся футбольное поле, на котором пройдет официальный матч по футболу; хоккейная коробка и каток в виде большого воздушного шара. Заключающим этапом станет праздничный салют. Об этом сообщает оргкомитет фестиваля «#Живи_на_Байкале».
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На Байкале вновь развернётся фестиваль ледовых скульптур
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