Иркутск примет кубок России по ледолазанию

Соревнования такого масштаба пройдут в регионе впервые



В Иркутской области с 22 по 23 февраля пройдёт пятый этап кубка России по ледолазанию. Мероприятие такого масштаба состоится в регионе впервые.



Соревнования проводятся в дисциплинах «ледолазание скорость» и «ледолазание трудность». Местом турнира станет спортивный комплекс имени мастера спорта Сергея Глазунова в Иркутске. Начало состязаний – в 9:00.



Перед этим этапы кубка России также пройдут в городах Екатериновка (Приморский край), Тюмень и Томск. Первый этап состоялся городе Киров в декабре прошлого года.



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