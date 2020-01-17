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Иркутск примет кубок России по ледолазанию

Иркутск примет кубок России по ледолазанию
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования такого масштаба пройдут в регионе впервые

В Иркутской области с 22 по 23 февраля пройдёт пятый этап кубка России по ледолазанию. Мероприятие такого масштаба состоится в регионе впервые.

Соревнования проводятся в дисциплинах «ледолазание скорость» и «ледолазание трудность». Местом турнира станет спортивный комплекс имени мастера спорта Сергея Глазунова в Иркутске. Начало состязаний – в 9:00.

Перед этим этапы кубка России также пройдут в городах Екатериновка (Приморский край), Тюмень и Томск. Первый этап состоялся городе Киров в декабре прошлого года.

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спорт ледолазание кубок России альпинизм Иркутск
 
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