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В Иркутской области названы самые популярные имена младенцев

В Иркутской области названы самые популярные имена младенцев
Общество,  Фото:pixabay.com
В 2019 году ими стали Артём и София

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области рассказала, какие имена для новорожденных выбирали родители в 2019 году.

Так, самым популярным именем для мальчиков было Артём. Это имя являлось самым популярным в Иркутской области в 2011 году, а в 2019 году его получили 795 новорожденных мужского пола.

Вторым по популярности среди родителей мальчиков стало имя Александр – 601. И 545 малышей получили имя Михаил.

Согласно данным по России, опубликованным 10 января 2020 года федеральной налоговой службой, имя Артём впереди прочих имён и в масштабах страны. То же самое можно сказать и о женском имени София – оно оказалось самым популярным в масштабах России. В рейтинге Иркутской области оно главенствует с 2016 года. И в 2019 году 627 новорожденных жительниц региона были названы Софиями. Интересный факт: имя Софья отличается от имени София всего одной буквой, однако Софьями было названо «всего» 266 девочек – 19 место по популярности.

Также в 2019 году были популярны женские имена: Виктория – 526, Дарья – 480, Алиса – 469 и Анастасия – 453.

Стоит отметить, что среди редких для Иркутской области имён преобладают таджикские, азербайджанские, узбекские и национальные имена других стран ближнего зарубежья. Единичны монгольские и китайские имена.

Что же касается коренных жителей региона, то фантазии и любви, с которой придумываются наиредчайшие имена для новорожденных, можно подивиться.

Девочки: Сладислава, Миломира, Милолика; старинные Ефросинья и Аграфена; наверняка единственное в мире имя Тайга.

Мальчики: Лучислав, Даромир, Радислав, Светозар; старинные Димитрий, Игнатий, Ермолай, былинные Ярополк, Святогор, Вольга; библейские Моисей и Лазарь… и даже Космос подрастают в Иркутской области.

Всего в регионе службой записи актов гражданского состояния области в 2019 году зарегистрировано 28 531 новорожденный. Из них мальчиков – 14 651, девочек – 13 880.

Как сообщает пресс-служба ведомства, все сведения достоверны, так как выгружены из единой федеральной информационной системы «Единый государственный реестр ЗАГС», в которой работают теперь все структурные подразделения службы. 
ЗАГС новорожденные имена Иркутская область
 
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