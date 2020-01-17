В Иркутской области названы самые популярные имена младенцев

В 2019 году ими стали Артём и София



Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области рассказала, какие имена для новорожденных выбирали родители в 2019 году.



Так, самым популярным именем для мальчиков было Артём. Это имя являлось самым популярным в Иркутской области в 2011 году, а в 2019 году его получили 795 новорожденных мужского пола.



Вторым по популярности среди родителей мальчиков стало имя Александр – 601. И 545 малышей получили имя Михаил.



Согласно данным по России, опубликованным 10 января 2020 года федеральной налоговой службой, имя Артём впереди прочих имён и в масштабах страны. То же самое можно сказать и о женском имени София – оно оказалось самым популярным в масштабах России. В рейтинге Иркутской области оно главенствует с 2016 года. И в 2019 году 627 новорожденных жительниц региона были названы Софиями. Интересный факт: имя Софья отличается от имени София всего одной буквой, однако Софьями было названо «всего» 266 девочек – 19 место по популярности.



Также в 2019 году были популярны женские имена: Виктория – 526, Дарья – 480, Алиса – 469 и Анастасия – 453.



Стоит отметить, что среди редких для Иркутской области имён преобладают таджикские, азербайджанские, узбекские и национальные имена других стран ближнего зарубежья. Единичны монгольские и китайские имена.



Что же касается коренных жителей региона, то фантазии и любви, с которой придумываются наиредчайшие имена для новорожденных, можно подивиться.



Девочки: Сладислава, Миломира, Милолика; старинные Ефросинья и Аграфена; наверняка единственное в мире имя Тайга.



Мальчики: Лучислав, Даромир, Радислав, Светозар; старинные Димитрий, Игнатий, Ермолай, былинные Ярополк, Святогор, Вольга; библейские Моисей и Лазарь… и даже Космос подрастают в Иркутской области.



Всего в регионе службой записи актов гражданского состояния области в 2019 году зарегистрировано 28 531 новорожденный. Из них мальчиков – 14 651, девочек – 13 880.



Как сообщает пресс-служба ведомства, все сведения достоверны, так как выгружены из единой федеральной информационной системы «Единый государственный реестр ЗАГС», в которой работают теперь все структурные подразделения службы.

