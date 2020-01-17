В Усть-Ордынском округе состоится турнир по вольной борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он посвящён памяти главы окружной администрации Алексея Батагаева



15 февраля в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится окружной турнир по вольной борьбе памяти первого главы администрации УОБАО Алексея Батагаева. Турнир проводится среди борцов округа 2003 года рождения и младше по 10 весовым категориям.



Место проведения станет спортивный зал Булусинской средней школы имени Т.А. Бертагаева в селе Булуса Эхирит-Булагатского района Иркутской области.



Соревнования начнутся 15 февраля в 10:00. В 13:00 состоится торжественное открытие турнира. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.



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