Она перевела подозреваемой предоплату за квартиру
В Чите в полицию обратилась 26-летняя жительница города, которая сообщила, что стала жертвой мошенницы. Выяснилось, что в одной из социальных сетей девушка нашла объявление о сдачи квартиры.
Связавшись по указанному номеру с хозяйкой, заявительница по её просьбе перевела предоплату в сумме 3500 рублей. Позже арендодатель перестала выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию.
Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая 23-летняя жительница села Акша. Девушка доставлена в отдел полиции, где созналась в преступлении. Денежные средства подозреваемая успела потратить на собственные нужды. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Установлена причастность задержанной к не менее четырём фактам мошенничеств, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинка стала жертвой мошенницы
Общество, Фото:
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