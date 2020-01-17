Читинка стала жертвой мошенницы

Она перевела подозреваемой предоплату за квартиру



В Чите в полицию обратилась 26-летняя жительница города, которая сообщила, что стала жертвой мошенницы. Выяснилось, что в одной из социальных сетей девушка нашла объявление о сдачи квартиры.



Связавшись по указанному номеру с хозяйкой, заявительница по её просьбе перевела предоплату в сумме 3500 рублей. Позже арендодатель перестала выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию.



Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая 23-летняя жительница села Акша. Девушка доставлена в отдел полиции, где созналась в преступлении. Денежные средства подозреваемая успела потратить на собственные нужды. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.



Установлена причастность задержанной к не менее четырём фактам мошенничеств, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

