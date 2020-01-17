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Иркутские кёрлингисты выиграли «бронзу» юношеских Олимпийских игр

Иркутские кёрлингисты выиграли «бронзу» юношеских Олимпийских игр
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Они победили сборную Новой Зеландии со счётом 9:5

Иркутские спортсмены Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и скип Валерия Денисенко завоевали бронзовые медали на соревнованиях по кёрлингу среди смешанных команд в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. В матче за третье место иркутяне одержали победу над сборной Новой Зеландии со счётом 9:5.

Соревнования по кёрлингу среди смешанных команд в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года проходили с 10 по 16 января в Шампери в Швейцарии.

В групповом этапе иркутские кёрлингисты одержали четыре победы из пяти. Они обыграли сборные Республики Корея (9:2), Испании (11:4), Эстонии (8:4), Польши (5:2), уступив только спортсменам Канады. В четвертьфинале иркутяне одержали победу над командой Швейцарии со счётом 7:5, но затем в полуфинале проиграли сборной Норвегии. В матче за бронзу победили новозеландцев.

- Я поздравляю спортсменов, родителей и тренера Анну Трухину с бронзовыми медалями на Зимних юношеских Олимпийских играх. Желаю нашим спортсменам успеха в соревнованиях среди интернациональных смешанных пар в рамках Игр. Уверен, что наши спортсмены также достойно представят Россию на первенстве мира по кёрлингу среди молодёжных команд, которое с 15 по 22 февраля пройдёт в Красноярске, - сказал исполняющий обязанности министра спорта региона Илья Резник.

От Иркутской области в Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года также участвуют воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова Диана Логинова (одноместные сани), Михаил Карнаухов и Юрий Чирва (двухместные сани). Они начнут бороться за медали сегодня, 17 января, на санной трассе в Санкт-Морице. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
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