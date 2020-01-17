Они победили сборную Новой Зеландии со счётом 9:5
Иркутские спортсмены Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и скип Валерия Денисенко завоевали бронзовые медали на соревнованиях по кёрлингу среди смешанных команд в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. В матче за третье место иркутяне одержали победу над сборной Новой Зеландии со счётом 9:5.
Соревнования по кёрлингу среди смешанных команд в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года проходили с 10 по 16 января в Шампери в Швейцарии.
В групповом этапе иркутские кёрлингисты одержали четыре победы из пяти. Они обыграли сборные Республики Корея (9:2), Испании (11:4), Эстонии (8:4), Польши (5:2), уступив только спортсменам Канады. В четвертьфинале иркутяне одержали победу над командой Швейцарии со счётом 7:5, но затем в полуфинале проиграли сборной Норвегии. В матче за бронзу победили новозеландцев.
- Я поздравляю спортсменов, родителей и тренера Анну Трухину с бронзовыми медалями на Зимних юношеских Олимпийских играх. Желаю нашим спортсменам успеха в соревнованиях среди интернациональных смешанных пар в рамках Игр. Уверен, что наши спортсмены также достойно представят Россию на первенстве мира по кёрлингу среди молодёжных команд, которое с 15 по 22 февраля пройдёт в Красноярске, - сказал исполняющий обязанности министра спорта региона Илья Резник.
От Иркутской области в Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года также участвуют воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова Диана Логинова (одноместные сани), Михаил Карнаухов и Юрий Чирва (двухместные сани). Они начнут бороться за медали сегодня, 17 января, на санной трассе в Санкт-Морице. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Иркутские кёрлингисты выиграли «бронзу» юношеских Олимпийских игр
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии проверили качество воды из купелей
Спортсменка из Бурятии выступит на европейском олимпийском квалификационном турнире в Лондоне
Путешественник Гарет Леонард выпустил второе видео про Бурятию
Ключи вручили шести жителям Кабанского района
Машины оснащены сиренами, видеорегистраторами, радиостанциями, тревожными кнопками на случай ЧП
«Иначе подобные вопросы будут переведены для урегулирования в судебно-правовую плоскость», - говорится в официальном сообщении
Акция, которая вызвала неоднозначную реакцию, добралась до Бурятии
Школу выставили на продажу вместе со школьниками и учителями
Она перевела подозреваемой предоплату за квартиру
Он начнёт работу с 20 января
Иордани будут расположены за стадионом БГУ
Первая Школа юмора Бурятии открыла второй набор
Наркотическое вещество он хотел выбросить по дороге в полицию
Будучи лишённым водительских прав, мужчина сел за руль и попал в ДТП
В конкурсе приняли участия школьники 1-5 классов