В Улан-Удэ запустят новый маршрут №27



По новому маршруту №27 «1-й участок станции Дивизионная – мкрн Светлый» с 20 января в будние дни будут следовать два автобуса марки «ПАЗ» принадлежащие МУП «Городские маршруты» вместимостью более 40 человек, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и лицензированию администрации Улан-Удэ.



- Новый маршрут установлен для улучшения транспортного обслуживания жителей отдалённых микрорайонов, а также частей города, где существует нехватка маршрутного транспорта. В частности, ул. Жердева - на участке от улицы Дарханская до проспекта Строителей, - пояснили в комитете.



Протяжённость нового маршрута – 23 км, он проходит по улицам Акмолинская – Сотниковская – Радикальцева – Борсоева – Смолина - Ленина - Свободы - Кирова (ул. Куйбышева) - Балтахинова - Бабушкина - Терешковой - Сахьяновой - Жердева – проспект Строителей - Мокрова - по дороге в микрорайон Забайкальский – микрорайон Светлый.



Время отправления автобуса с 1-го участка ст. Дивизионная: 8:10, 9:30, 10:50, 12:10, 16:30, 17:50; из микрорайона Светлый: 7:00, 8:10, 9:30, 10:50, 15:10, 16:30, 17:50.



- График работы маршрута со временем может меняться, в зависимости от пожеланий жителей и возможностей предприятия, - добавили в комитете.