В Улан-Удэ запустят новый маршрут №27

По новому маршруту №27 «1-й участок станции Дивизионная – мкрн Светлый» с 20 января в будние дни будут следовать два автобуса марки «ПАЗ» принадлежащие МУП «Городские маршруты» вместимостью более 40 человек, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и лицензированию администрации Улан-Удэ.
- Новый маршрут установлен для улучшения транспортного обслуживания жителей отдалённых микрорайонов, а также частей города, где существует нехватка маршрутного транспорта. В частности, ул. Жердева - на участке от улицы Дарханская до проспекта Строителей, - пояснили в комитете.
Протяжённость нового маршрута – 23 км, он проходит по улицам Акмолинская – Сотниковская – Радикальцева – Борсоева – Смолина - Ленина - Свободы - Кирова (ул. Куйбышева) - Балтахинова - Бабушкина - Терешковой - Сахьяновой - Жердева – проспект Строителей - Мокрова - по дороге в микрорайон Забайкальский – микрорайон Светлый.
Время отправления автобуса с 1-го участка ст. Дивизионная: 8:10, 9:30, 10:50, 12:10, 16:30, 17:50; из микрорайона Светлый: 7:00, 8:10, 9:30, 10:50, 15:10, 16:30, 17:50.
- График работы маршрута со временем может меняться, в зависимости от пожеланий жителей и возможностей предприятия, - добавили в комитете.
По вопросам работы нового маршрута можно обращаться по телефону МУП «Городские маршруты» - 44-72-10.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ прекращают работу маршрутки №64. В мэрии сообщили, что меры принимаются.
- Да, мы в курсе этой проблемы. Уже проведены переговоры с организацией, осуществляющей перевозки про указанному маршруту. По итогам переговоров перевозчиком направлены десять автобусов с маршрута № 57 и два автобуса с маршрута № 37 на маршрут № 64, - прокомментировали «Байкал-Daily» накануне в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
Сообщалось, что с 20 января будет запущен новый маршрут № 27 сообщением «1-й участок станции Дивизионная – микрорайон Светлый».