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Завтра в Улан-Удэ откроется Крещенская купель

Завтра в Улан-Удэ откроется Крещенская купель
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Иордани будут расположены за стадионом БГУ

Обустройство Крещенской купели в Улан-Удэ будет подготовлено завтра 18 января, сообщает управление по информационной политике.

На 17 января проведено обследование водной акватории, определено место проведения массового купания, согласовано с ГИМС МЧС России по Бурятии. По проведённым исследованиям вода пригодна для водных процедур.

Крещенская купель на территории города, будет расположена на традиционном месте, недалеко от Одигитриевского собора, за стадионом БГУ. Толщина льда составляет 75 см.

Купели будут оборудованы палатками, также установлены обогреваемые палатки для переодевания. Купели будут разделены на мужскую и женскую.

Купель для горожан будет открыта с 18:00 часов 18 января до 20:00 19 января 2020 года.

Вопросы по обеспечению охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, медицинского обеспечения, безопасности людей на водных объектах отработаны в полном объёме, уточнили в мэрии.


Крещение
 
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