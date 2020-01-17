Тружениц тыла в Агинском округе поздравили с 90-летним юбилеем

Общество, Фото: пресс-служба администрации ГО «Посёлок Агинское»

Они получили поздравления от президента России



16 января персональные поздравления от президента Российской Федерации с 90-летним юбилеем получили две жительницы посёлка Агинское Забайкальского края – труженица тыла Жаргал Аюрова и вдова ветерана Великой Отечественной войны, труженица тыла Цымжитма Гончикова. Приветственные адреса от администрации посёлка и подарки вручил именинницам председатель местного совета ветеранов Ц.С. Доржиев.



Жаргал абгай всю жизнь прожила в селе Сахюрта, помогала родному хозяйству в трудные военные и послевоенные годы. Трудилась телятницей на молочной ферме, на чабанской стоянке, при колхозном табуне. Сегодня она живёт у своей младшей дочери, окружённая заботой родных людей.



Цымжитма абгай сама встретила гостей, поговорила с гостями, дала интервью корреспонденту Агинского телевидения. Родилась наша юбилярша в селе Цокто-Хангил. Вместе с мужем жили и работали в селе Судунтуй, где много лет работали чабанами, вырастили и воспитали пятерых детей. «Нас у родителей было 12 детей, я самая младшая», – отмечает Цымжитма абгай. К настоящему времени братьев и сестер уже нет, в том числе и мужа, ветерана войны, которого не стало в 1982 году. Но, рядом с ней её дети, которые окружают мать заботой и обеспечивают всем необходимым. Цымжитма Гончикова, впрочем, и сама ещё очень активная и деятельная. Эта привычка трудиться у неё осталась с опалённой войной юности, молодости и зрелости, отданных работе в колхозе имени Жданова. Об этом сообщает пресс-служба городского округа «Посёлок Агинское».

