Улан-удэнец получил срок за пьяную езду

Приговор вступил в законную силу.





37-летний улан-удэнец, лишённый водительских прав, вновь сел за руль.Постановлением мирового судьи Советского района от января 2019 года мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения за езду в нетрезвом виде. Автолюбителю назначили штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.Игнорируя это, в июле 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вновь сел за руль. Кроме того, улан-удэнец попал в ДТП и был задержан сотрудниками ГИБДД.В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд учёл признание вины, способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух маленьких детей, положительную характеристику, болезненное состояние его здоровья, болезненное состояние здоровья его родных.Обстоятельством, отягчающим наказание - рецидив преступлений.- Приговором Советского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает пресс-служба суда.