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Улан-удэнец не смог избавиться от пакета с гашишем

Улан-удэнец не смог избавиться от пакета с гашишем
Общество,  Фото:pixabay.com
Наркотическое вещество он хотел выбросить по дороге в полицию

Суд признал 47-летнего жителя Улан-Удэ виновным в покупке наркотического средства в значительном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, условно - с испытательным сроком 2 года.

Преступление произошло в апреле 2019 года. Улан-удэнец незаконно приобрёл без цели сбыта наркотическое средство - гашишное масло, которое в дальнейшем смешал с табаком. Часть этого он употребил, а часть хранил для последующего употребления.

Однако мужчину остановили сотрудники полиции за совершение административного правонарушения. Во время доставления его в отдел полиции мужчина выбросил на землю полимерный пакет со смесью.

Подсудимый в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объёме.

- При назначении наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учёл признание вины подсудимым, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, болезненное состояние здоровья подсудимого, а также здоровья его родственников, оказание им физической и материальной помощи, осуществление ухода за ними, положительную характеристику по месту жительства и работы, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.

Приговор вступил в законную силу.


суд наркотики
 
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