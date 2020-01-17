В конкурсе приняли участия школьники 1-5 классов
С 12 ноября по 25 декабря 2019 года в Баргузинской средней школе был объявлен конкурс «Мы - друзья птиц!». Участники конкурса изготовили кормушки для птиц, обеспечивали систематическую подкормку пернатых. Помимо этого, каждый класс вёл дневник наблюдения и делал в нём отметки о том, какие птицы посетили кормушку и сколько их было, каким кормом их кормили и как влияли погодные условия на поведения пернатых.
Всю полученную в период прохождения конкурса информацию ребята оформили в виде проекта и сдали работы в конце декабря.
В конкурсе приняли участия школьники 1-5 классов. Интересно то, что проекты на одну и ту же тему получились абсолютно разными по своему содержанию и оформлению. 16 января были подведены итоги конкурса.
- Общим решением всех организаторов конкурса определены победители в каждой параллели. Классы, занявшие 2 и 3 места, получили сладкие подарки от Баргузинского лесхоза. А призы за 1 места ребятам и их классным руководителям вручили сотрудники «Заповедного Подлеморья». Помимо полученных призов, сотрудники отдела экологического просвещения пригласили ребят посетить визитно-информационные центры учреждения и территорию Забайкальского национального парка, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В Бурятии наградили победителей конкурса «Мы - друзья птиц!»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудники ГИБДД провели для детей мастер-класс
Ему отказывали в перерасчёте как не имеющему необходимого трудового стажа в сфере сельского хозяйства
Украденное злоумышленник успел продать
Изменение русла реки привело к загрязнению водоёма и гибели рыб
Ущерб составил 9 тысяч рублей
Около 2000 школьников и педагогов приняли участие в тотальном диктанте на семи площадках
Февраль в целом будет холоднее, чем январь
Дамир Юсупов снял видео, когда летел над Байкалом
Организаторы хотят привлечь внимание к проблеме наркотиков
Автоинспекторы напомнили водителям о правилах проезда переезда
В сёлах республики намерены развивать туризм
В 2019 году на эти цели было направлено порядка 800 миллионов рублей
Число перевозок выросло на 16%
Вузы Бурятии приглашаются к участию в первом в России рейтинге, направленном на внедрение «зелёных» практик в деятельность университетов
В работе показана красивая история любви молодой девушки