В Бурятии наградили победителей конкурса «Мы - друзья птиц!»

В конкурсе приняли участия школьники 1-5 классов



С 12 ноября по 25 декабря 2019 года в Баргузинской средней школе был объявлен конкурс «Мы - друзья птиц!». Участники конкурса изготовили кормушки для птиц, обеспечивали систематическую подкормку пернатых. Помимо этого, каждый класс вёл дневник наблюдения и делал в нём отметки о том, какие птицы посетили кормушку и сколько их было, каким кормом их кормили и как влияли погодные условия на поведения пернатых.



Всю полученную в период прохождения конкурса информацию ребята оформили в виде проекта и сдали работы в конце декабря.



В конкурсе приняли участия школьники 1-5 классов. Интересно то, что проекты на одну и ту же тему получились абсолютно разными по своему содержанию и оформлению. 16 января были подведены итоги конкурса.



- Общим решением всех организаторов конкурса определены победители в каждой параллели. Классы, занявшие 2 и 3 места, получили сладкие подарки от Баргузинского лесхоза. А призы за 1 места ребятам и их классным руководителям вручили сотрудники «Заповедного Подлеморья». Помимо полученных призов, сотрудники отдела экологического просвещения пригласили ребят посетить визитно-информационные центры учреждения и территорию Забайкальского национального парка, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

