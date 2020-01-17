В Иволгинском районе Бурятии начался набор в новый сад

Он расположен в селе Сотниково



В Иволгинском районе Бурятии стартует набор в новый сад села Сотниково «Журавлёнок».



С 15 января (ежедневно, с понедельника по пятницу) районное управление образования начинает приём заявлений от родителей (законных представителей) на внесение изменений в перечень детских садов в автоматизированной информационной системе. Приём документов осуществляется до начала укомплектования нового детского сада, которое начнётся после получения положительного заключения надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор).



После подачи заявления и внесения изменений, каждый заявитель сможет проверить данные в личном кабинете.



Дополнительно сообщаем, при комплектовании в новый детский сад будут учитываться:

- Дата постановки на учёт, которая остаётся неизменной. «Марафон – кто быстрее подаст заявление» совсем не обязателен. В любом случае будет учитываться дата постановки на очередь.

- Возраст ребёнка



Заявления принимаются по адресам:

- Село Иволгинск, ул. 40 лет Бурятии, д.4 (МКУ «Иволгинское РУО» с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00);

- Село Сотниково, ул. Тухачевского, д.19 (Администрация СП «Сотниковское» с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, среда – неприёмный день);

- Село Иволгинск, ул. Советская, д.13 (ГБУ МФЦ РБ по Иволгинскому району с 8:30 до 17:00).



С собой нужно взять свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя (законного представителя), прописку ребёнка и документ, подтверждающий льготу (если льгота имеется). Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Иволгинский район».

