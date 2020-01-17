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В Улан-Удэ водитель предъявил сотрудникам ДПС поддельные права

В Улан-Удэ водитель предъявил сотрудникам ДПС поддельные права
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Документ был оформлен на третье лицо

31-летний житель Бурятии предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение.

Инцидент произошёл в ноябре 2019 года. Мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, находясь за рулём автомобиля «Санг Янг Истана», был остановлен в Улан-Удэ сотрудниками ДПС. Мужчиа совершил административное нарушение.

Однако, в ходе проверки документов водитель предъявил инспектору поддельное водительское удостоверение на имя третьего лица, с разрешённой категорией «В1».

Суд квалифицировал его действия по ч.3 ст.327 УК РФ, как использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права.

Смягчающими обстоятельствами стали: полное признание вины в совершении преступления, способствование его расследованию, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, наличие на иждивении маленького ребёнка.

Улан-удэнцу назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда.


ГИБДД ПДД поддельные документы
 
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