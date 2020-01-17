В Забайкалье братья незаконно спилили 185 деревьев



С заявлением в полицию об обнаружении незаконной рубки деревьев недалеко от села Малета Забайкальского края обратился начальник Петровск-Забайкальского участкового лесничества. На место происшествия выехали оперативники.



В ходе осмотра установлено, что неизвестные спилили 181 сосну и 4 лиственницы. Общий ущерб составил 654 700 рублей.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору» в отношении неустановленных лиц.



В результате расследования сотрудниками уголовного розыска подозреваемые были установлены. Ими оказались двое родных братьев из села Сохотой. От них получены признательные показания. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.



Выяснилось, что незаконно заготовленные деревья мужчины сдали на лесоприёмный пункт без соответствующих документов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

