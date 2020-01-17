Соревнования выиграла юная команда «Стандарт»
14 января в доме спорта Железнодорожного района Улан-Удэ прошёл рождественский турнир по мини-футболу среди юниоров 2003 года рождения и старше. В нём приняли участие 7 команд.
Победителем турнира стала юная команда «Стандарт». Второе место – у более старших ребят из команды «Шишковка», и третье – у команды под необычным названием «ЗайцеваТим».
- Все участники и болельщики получили заряд энергии и бодрости после продолжительный выходных, – отметила инструктор по спорту центра физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ на микрорайоне «Нижняя Шишковка» Лариса Наземнова.
Призёрам турнира вручены денежные призы и грамоты, а участникам турнира – утешительные сладкие призы. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнского городского совета депутатов.
В Улан-Удэ прошёл рождественский турнир по мини-футболу
Общество, Фото:
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