В Улан-Удэ прошёл рождественский турнир по мини-футболу

Общество, Фото: Улан-Удэнский городской совет депутатов

Соревнования выиграла юная команда «Стандарт»



14 января в доме спорта Железнодорожного района Улан-Удэ прошёл рождественский турнир по мини-футболу среди юниоров 2003 года рождения и старше. В нём приняли участие 7 команд.



Победителем турнира стала юная команда «Стандарт». Второе место – у более старших ребят из команды «Шишковка», и третье – у команды под необычным названием «ЗайцеваТим».



- Все участники и болельщики получили заряд энергии и бодрости после продолжительный выходных, – отметила инструктор по спорту центра физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ на микрорайоне «Нижняя Шишковка» Лариса Наземнова.



Призёрам турнира вручены денежные призы и грамоты, а участникам турнира – утешительные сладкие призы. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнского городского совета депутатов.

