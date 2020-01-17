В Бурятии детсадовцы украсили санки светоотражателями

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Сотрудники ГИБДД провели для детей мастер-класс



В Кабанском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции побывали в гостях у воспитанников детского сада №16. Встреча прошла в формате мастер-класса по изготовлению светоотражающих элементов.



Во время занятия автоинспекторы рассказали дошкольникам, для чего необходимы светоотражающие элементы и как они могут обезопасить пешехода на дороге. Малышам показали светоотражающий эффект специальной плёнки и предложили сделать своими руками яркие аксессуары. Каждый ребёнок с помощью трафарета вырезал наклейку в виде ладошки, которыми они решили украсить свои санки и снегокаты.



В завершение встречи детсадовцы посмотрели тематический мультфильм, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Бурятии.





