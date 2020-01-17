Сотрудники ГИБДД провели для детей мастер-класс
В Кабанском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции побывали в гостях у воспитанников детского сада №16. Встреча прошла в формате мастер-класса по изготовлению светоотражающих элементов.
Во время занятия автоинспекторы рассказали дошкольникам, для чего необходимы светоотражающие элементы и как они могут обезопасить пешехода на дороге. Малышам показали светоотражающий эффект специальной плёнки и предложили сделать своими руками яркие аксессуары. Каждый ребёнок с помощью трафарета вырезал наклейку в виде ладошки, которыми они решили украсить свои санки и снегокаты.
В завершение встречи детсадовцы посмотрели тематический мультфильм, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Бурятии.
В Бурятии детсадовцы украсили санки светоотражателями
Общество, Фото:
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