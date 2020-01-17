«Вот истинное удовольствие для оленьего желудка», отмечают сотрудники учреждения
Жители Иркутска подарили животным, содержащимся в Иркутской зоогалерее, снопы пшеницы.
- А нашим копытным среди зимы посетители подарили настоящие снопы пшеницы. Вот истинное удовольствие для оленьего желудка, - пишут сотрудники.
Также они опубликовали здесь забавные снимки с трапезы.
Жители Иркутска подарили животным в зоогалерее снопы пшеницы
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