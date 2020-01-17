В Бурятии пенсионеру отказывали в перерасчёте размера пенсии

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Ему отказывали в перерасчёте как не имеющему необходимого трудового стажа в сфере сельского хозяйства



Прокуратура Бичурского района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его пенсионных прав.



Подразделением Пенсионного фонда РФ в Бурятии отказано гражданину в перерасчёте размера пенсии как не имеющему необходимого трудового стажа, связанного с сельскохозяйственной деятельностью. Свой отказ пенсионный орган мотивировал отсутствием доказательств, подтверждающих данный стаж.



- Проверкой установлено, что гражданин пять лет, работая в качестве главы крестьянского фермерского хозяйства, осуществлял деятельность, связанную с растениеводством и животноводством. Указанное подтвердилось выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Прокурор района в суд направил исковое заявление об обязании пенсионного органа включить в стаж заявителю период работы, дающий право на перерасчёт размера пенсии.



Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил исковые требования прокурора. Перерасчёт пенсии будет произведен с 1 января 2020 года.



Решение суда вступило в законную силу.

