Забайкалец обчистил салон стоящей во дворе машины

В ОМВД России по Шилкинскому району Забайкальского края обратился местный житель и сообщил о краже имущества из машины. Стражи порядка установили, что неизвестные, путём отжатия двери, проникли в салон автомашины «ВАЗ 2107», стоящей во дворе дома.







Из автомобиля злоумышленник украл автомагнитолу, две музыкальные колонки, сабвуфер, домкрат, запасное колесо и канистру с бензином. Заявитель оценил ущерб на сумму 18 тысяч рублей.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. На период следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.











В Забайкалье полицейские арестовали мужчину, обчистившего салон машины.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался 23-летний ранее судимый местный житель. От него получены признательные показания. Украденное имущество задержанный успел сбыть, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.