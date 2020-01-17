Жителя Бурятии за изменение русла реки оштрафовали на 10 тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Изменение русла реки привело к загрязнению водоёма и гибели рыб



Прокурором Баунтовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Хоринского района. Он подозревался в загрязнении поверхностных вод и изменении их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам (ч. 1 ст. 250 УК РФ).



Работник подрядной организации, проводя подготовительные работы для добычи золота, в водоохранной зоне реки Багдаринка Баунтовского эвенкийского района, используя тяжёлую технику, изменил естественное русло реки. Это в итоге привело к загрязнению водоёма и гибели водных биологических ресурсов, занесённых в Красную Книгу. Ущерб, причинённый преступлением, составил 63,9 тыс. рублей.



В ходе предварительного расследования подозреваемый ущерб возместил, вину признал.



- Баунтовский районный суд по ходатайству органа дознания, с учётом мнения прокурора уголовное дело прекратил и применил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Постановление суда в законную силу не вступило.

