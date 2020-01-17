Молодым талантам Улан-Удэ выплатят по 30000 рублей

Общество, Фото: пресс-служба управления по делам молодёжи г. Улан-Удэ

В столице Бурятии стартует конкурс на соискание звания «Лауреата премии мэра города»



В Бурятии с 20 января начинается приём заявок для участия в конкурсе на соискание звания «Лауреат премии мэра г. Улан-Удэ «Молодые таланты». Конкурс учреждён в целях создания условий для повышения уровня самореализации молодёжи, активизации общественной деятельности, поощрения одаренной, талантливой молодёжи города Улан-Удэ.



К участию в конкурсе допускаются кандидаты в возрасте от 16 до 35 лет включительно, живущие на территории городского округа «Город Улан-Удэ» не менее одного календарного года. Также они должны обучаться в образовательных учреждениях на территории столицы Бурятии или работать в органах государственной власти, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях на территории Улан-Удэ.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «За высокие достижения в области молодёжной политики»;

- «За высокие достижения в социально значимой общественной деятельности»;

- «За высокие достижения в профессиональной деятельности».



По итогам конкурсной комиссии будут определены 15 победителей (по 5 в каждой номинации), каждому из которых выплачивается единовременное материальное вознаграждение в размере 30 000 рублей.



Заявки принимаются в управлении по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации г. Улан-Удэ по адресу ул. Павлова, д.1, кабинет № 4. Время приёма документов: понедельник-четверг – с 8:30 до 17:30; пятница – с 8:30 до 16:30 (перерыв – с 12:00 до 13:00). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

