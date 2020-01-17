Конкурс социальной рекламы проходит в Бурятии

Участие в конкурсе может принять любой желающий, без ограничений по возрасту, а также коллективы авторов. Допускается участие одного конкурсанта в разных номинациях, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.







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С 10 января по 20 февраля 2020 года в Бурятии проходит конкурс социальной рекламе по проблеме наркотиков «Спасём жизнь вместе». Организатором конкурса является управление по контролю за оборотом наркотиков МВД.Конкурс проводится в два этапа:1 этап - региональный (до 20 февраля 2020 года);2 этап - федеральный (до 15 июня 2020 года).К участию принимаются работы по трём номинациям:- «лучший макет наружной социальной рекламы»;- «лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;- «лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».