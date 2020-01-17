 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Января

16 Января

Популярное

Конкурс социальной рекламы проходит в Бурятии

Конкурс социальной рекламы проходит в Бурятии
Общество, 
Организаторы хотят привлечь внимание к проблеме наркотиков

С 10 января по 20 февраля 2020 года в Бурятии проходит конкурс социальной рекламе по проблеме наркотиков «Спасём жизнь вместе». Организатором конкурса является управление по контролю за оборотом наркотиков МВД.

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - региональный (до 20 февраля 2020 года);
2 этап - федеральный (до 15 июня 2020 года).

К участию принимаются работы по трём номинациям:
- «лучший макет наружной социальной рекламы»;
- «лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;
- «лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

Участие в конкурсе может принять любой желающий, без ограничений по возрасту, а также коллективы авторов. Допускается участие одного конкурсанта в разных номинациях, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

Контактная информация на сайте минкультуры республики.


конкурс наркотики социальная реклама
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Синоптики прогнозируют похолодание в России в феврале
Синоптики прогнозируют похолодание в России в феврале
Общество, 17.01.2020
Февраль в целом будет холоднее, чем январь
Лётчик-герой Дамир Юсупов показал красоту Байкала с высоты
Лётчик-герой Дамир Юсупов показал красоту Байкала с высоты
Общество, 17.01.2020
Дамир Юсупов снял видео, когда летел над Байкалом
Конкурс социальной рекламы проходит в Бурятии
Конкурс социальной рекламы проходит в Бурятии
Общество, 17.01.2020
Организаторы хотят привлечь внимание к проблеме наркотиков
В Бурятии водителей на переезде призвали «смотреть в оба»
В Бурятии водителей на переезде призвали «смотреть в оба»
Общество, 17.01.2020
Автоинспекторы напомнили водителям о правилах проезда переезда
В Бурятии хотят проводить чемпионат по десертам
В Бурятии хотят проводить чемпионат по десертам
Общество, 17.01.2020
В сёлах республики намерены развивать туризм
27 тысяч семей Бурятии получают субсидию на ЖКХ
27 тысяч семей Бурятии получают субсидию на ЖКХ
Общество, 17.01.2020
В 2019 году на эти цели было направлено порядка 800 миллионов рублей
Вузы Бурятии приглашают войти в «зелёный» рейтинг
Вузы Бурятии приглашают войти в «зелёный» рейтинг
Общество, 17.01.2020
Вузы Бурятии приглашаются к участию в первом в России рейтинге, направленном на внедрение «зелёных» практик в деятельность университетов
Сарюна Бальжинимаева выпустила первый сольный клип
Сарюна Бальжинимаева выпустила первый сольный клип
Общество, 17.01.2020
В работе показана красивая история любви молодой девушки
В посёлке возле Байкала открылось пожарное депо
В посёлке возле Байкала открылось пожарное депо
Общество, 17.01.2020
Ранее пожарные размещались в неприспособленном для депо здании
«Будто носок пожевала»: Итальянцев впечатлили блюда бурятской кухни
«Будто носок пожевала»: Итальянцев впечатлили блюда бурятской кухни
Общество, 17.01.2020
Итальянцам дали попробовать буузы, шулэн, чай с маслом, молочную водку и др. ВИДЕО  

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^