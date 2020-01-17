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В Бурятии водителей на переезде призвали «смотреть в оба»

В Бурятии водителей на переезде призвали «смотреть в оба»
Общество, 
Автоинспекторы напомнили водителям о правилах проезда переезда

Напомнить об опасностях пренебрежения требованиями дорожной безопасности на железнодорожном переезде решили сотрудники ГИБДД, железнодорожники и медики в рамках профилактической акции «Внимание - переезд» в Заиграевском районе.

- Железнодорожные переезды являются объектами повышенной опасности, требующими строгого выполнения правил дорожного движения его участниками. Однако, несмотря на это, многие автолюбители нарушают правила проезда через железнодорожный переезд и необоснованно рискуют жизнью – как своей, так и пассажиров, - сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

Автоинспекторы рассказали водителям о статистике ДТП на железнодорожных переездах в районе и республике в целом. Автомобилистам объяснили, что стало причинами трагических происшествий и какие меры ответственности предусмотрены за нарушения ПДД на переезде.

Медицинские работники предупредили водителей о травмах, которые участники дорожного движения могут получить при встрече с многотонным составом, движущимся даже с небольшой скоростью. А сотрудники железной дороги вручили участникам акции памятки о соблюдении мер безопасности на участках дорог, пересекающих железнодорожные пути.


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