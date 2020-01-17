В Бурятии водителей на переезде призвали «смотреть в оба»

Автоинспекторы напомнили водителям о правилах проезда переезда



Напомнить об опасностях пренебрежения требованиями дорожной безопасности на железнодорожном переезде решили сотрудники ГИБДД, железнодорожники и медики в рамках профилактической акции «Внимание - переезд» в Заиграевском районе.



- Железнодорожные переезды являются объектами повышенной опасности, требующими строгого выполнения правил дорожного движения его участниками. Однако, несмотря на это, многие автолюбители нарушают правила проезда через железнодорожный переезд и необоснованно рискуют жизнью – как своей, так и пассажиров, - сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Автоинспекторы рассказали водителям о статистике ДТП на железнодорожных переездах в районе и республике в целом. Автомобилистам объяснили, что стало причинами трагических происшествий и какие меры ответственности предусмотрены за нарушения ПДД на переезде.



Медицинские работники предупредили водителей о травмах, которые участники дорожного движения могут получить при встрече с многотонным составом, движущимся даже с небольшой скоростью. А сотрудники железной дороги вручили участникам акции памятки о соблюдении мер безопасности на участках дорог, пересекающих железнодорожные пути.





