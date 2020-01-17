В Бурятии хотят проводить чемпионат по десертам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В сёлах республики намерены развивать туризм



В Бурятии решили устроить чемпионат по десертам. Он состоится во время фестиваля «Ягодное лукошко» в сёлах Кика и Нестерово Прибайкальского района. План пока обсуждается.



Также в республике состоятся ещё несколько необычных мероприятий. Это войлочный фестиваль в Окинском и Тункинском районах, фестиваль про истоки эвенкийской культуры в Курумканском и Баргузинском районах, День рыбака в селе Сухая Кабанского района. В селе Фофоново Кабанского района собираются устроить мероприятие «Фофонова гора – как символ бронзовой культуры. Фестиваль черёмухи в Кяхтинском и Бичурском районах приурочат к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.



Вопросы обсуждались 14 января в минтуризма республики на совещании по региональному проекту «100 уникальных сёл Бурятии».



Справка:



«100 уникальных сел Бурятии» - проект по развитию сельских территорий, реализуемый на общественных началах, совместно с региональным проектным офисом (правительство, администрация главы и правительства Республики Бурятия).



Проект позволяет селу – участнику подчеркнуть свою уникальность. Жители села получают возможность вместе с командой проекта и экспертами создавать локальные социокультурные, предпринимательские проекты, проекты в сфере туризма, торговли, производства и сельского хозяйства. Также проектам оказана организационная, консультационная помощь, маркетинговая поддержка.



Проект вошел в акселератор АСИ.

