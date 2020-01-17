С 17 по 30 января пройдут мероприятия, призванные укрепить нашу память о событиях Великой Отечественной войны
В России стартует всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» в рамках Года памяти и славы. Она призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками.
Ключевым символом акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов – такой паёк получали жители Ленинграда в самые тяжёлые времена блокады.
Во всех библиотеках централизованной библиотечной системы города Улан-Удэ в период с 17 по 30 января пройдут мероприятия, посвящённые этой теме. Уроки мужества, часы истории, виртуальные туры, интеллектуальные викторины, литературные встречи должны укрепить нашу память о тех событиях и напомнить, что блокадный хлеб – это символ героических и трагических событий Великой Отечественной войны, мужества и стойкости ленинградцев. Об этом сообщает пресс-служба ЦБС.
Библиотеки Улан-Удэ поддержат акцию памяти «Блокадный хлеб»
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