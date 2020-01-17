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27 тысяч семей Бурятии получают субсидию на ЖКХ

27 тысяч семей Бурятии получают субсидию на ЖКХ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В 2019 году на эти цели было направлено порядка 800 миллионов рублей

В Бурятии в 2019 году субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 27 498 семьям на общую сумму свыше 788 миллионов рублей.

- Право на субсидию имеют пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде; наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде; члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома), - пояснили в минсоцзащиты населения региона.

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по её погашению.

Для назначения субсидии заявителям нужно предоставить необходимые документы.

Размер выплаты исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
субсидии ЖКХ
 
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