27 тысяч семей Бурятии получают субсидию на ЖКХ

В 2019 году на эти цели было направлено порядка 800 миллионов рублей



В Бурятии в 2019 году субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 27 498 семьям на общую сумму свыше 788 миллионов рублей.



- Право на субсидию имеют пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде; наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде; члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома), - пояснили в минсоцзащиты населения региона.



Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по её погашению.



Для назначения субсидии заявителям нужно предоставить необходимые документы.



Размер выплаты исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.



Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.

