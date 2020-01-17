Вузы Бурятии приглашаются к участию в первом в России рейтинге, направленном на внедрение «зелёных» практик в деятельность университетов
Рейтинг запускается в рамках программы «Зелёные вузы России» движения ЭКА.
Участие в рейтинге «зелёных» вузов России дает возможности для повышения имиджа вуза как экологически ответственного учреждения; экономии бюджета за счет внедрения ресурсосберегающих практик (энерго-, водосбережение и др.) и пр.
Принять участие в рейтинге может любой российский вуз. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте http://greenuniversity.ru/ranking/, заполнить анкету и организовать проведение онлайн-опроса среди студентов и сотрудников вуза. На основе данных от администрации, результатов анкетирования и внешней экспертной оценки онлайн-система определит индекс экологичности университета.
Данные для формирования рейтинга необходимо предоставить до 28 февраля 2020 года. Экспертная комиссия проведёт их оценку в марте, а результаты опубликуют в апреле 2020 года.
Ассоциация зелёных вузов России - общероссийское молодёжное экологическое объединение университетов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. В состав Ассоциации входят команды 85 российских вузов, среди которых – МГИМО, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ и другие.
Вузы Бурятии приглашают войти в «зелёный» рейтинг
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