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Сарюна Бальжинимаева выпустила первый сольный клип

Сарюна Бальжинимаева выпустила первый сольный клип
Общество, 
В работе показана красивая история любви молодой девушки

Бурятская певица Сарюна Бальжинимаева выпустила свой первый сольный клип «Nyudenso». Премьера работы состоялась 5 января.

- Мой первый сольный клип. В этом клипе показана маленькая история моей жизни, - написала певица в своём аккаунте Instagram.

В видеоработе показана красивая история любви молодой девушки. Клип очень лёгкий и нежный.


Клип посмотрели уже более 40 тысяч раз. Интерес к музыке проявляют не только бурятские, но и монгольские поклонники артистки.

«Классная песня», «Очень красивый и нежный клип», «Супер», «Клип нереальный просто. Посмотрела несколько раз», «Теперь моя любимая песня», «Замечательный клип», - комментируют пользователи.

Как сообщал «Байкал-Daily», Сарюна Бальжинимаева в прошлом году приняла участие в записи нескольких клипов. Так, в ноябре девушка вместе с Alihan Dze выпустили клип на песню «MEND AMAR». В апреле Сарюна и Максим Дашинимаев выпустили клип на кавер песни ««Tonshit».


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