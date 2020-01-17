Сарюна Бальжинимаева выпустила первый сольный клип

В работе показана красивая история любви молодой девушки
Бурятская певица Сарюна Бальжинимаева выпустила свой первый сольный клип «Nyudenso». Премьера работы состоялась 5 января.
- Мой первый сольный клип. В этом клипе показана маленькая история моей жизни, - написала певица в своём аккаунте Instagram.
В видеоработе показана красивая история любви молодой девушки. Клип очень лёгкий и нежный.
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Клип посмотрели уже более 40 тысяч раз. Интерес к музыке проявляют не только бурятские, но и монгольские поклонники артистки.
«Классная песня», «Очень красивый и нежный клип», «Супер», «Клип нереальный просто. Посмотрела несколько раз», «Теперь моя любимая песня», «Замечательный клип», - комментируют пользователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», Сарюна Бальжинимаева в прошлом году приняла участие в записи нескольких клипов. Так, в ноябре девушка вместе с Alihan Dze
выпустили клип на песню «MEND AMAR»
. В апреле Сарюна и Максим Дашинимаев
выпустили клип на кавер песни ««Tonshit»
.
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