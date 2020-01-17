Ранее пожарные размещались в неприспособленном для депо здании
В посёлке Порт Байкал Слюдянского района открылось новое здание пожарного депо части № 142 ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области».
Ранее работники пожарной части размещались в здании, не приспособленном для эксплуатации в качестве пожарного депо и не подлежащем капремонту. На поставку и устройство современного депо было израсходовано 9, 3 миллионов рублей из областного бюджета.
Всего в период с 2013 по 2019 годы в Прибайкалье было возведено 12 пожарных депо. В 2020 году планируется сдача в эксплуатацию ещё трёх быстровозводимых объектов пожарно-спасательной службы Иркутской области на общую сумму более 60 млн. рублей. Это здания пожарных депо на два хода в посёлке Пивовариха, на четыре хода в посёлке Маркова Иркутского района; модульное здание для северо-западного пожарно-спасательного отряда в Братске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В посёлке возле Байкала открылось пожарное депо
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