В Улан-Удэ следователи подарили ребятам из детдома золотую рыбку

Также в столовую передан блендер



В День образования Следственного комитета Российской Федерации сотрудники следственного управления СКР по Бурятии посетили подопечных воспитанников детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».



По просьбе администрации учреждения следователи приобрели блендер для приготовления пюре малышам. Блендер передали в столовую приюта. Также сотрудники для детского аквариума купили золотую рыбку.



- Дети сразу же поверили, что она волшебная и стали загадывать свои желания. Сотрудники попросили работников детского дома в тайне записывать их и передавать в следственное управление, - сообщает пресс-служба ведомства.



Те желания, которые по силам исполнить для детей – будут исполнены, отметили в Следкоме.

