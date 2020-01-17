Также в столовую передан блендер
В День образования Следственного комитета Российской Федерации сотрудники следственного управления СКР по Бурятии посетили подопечных воспитанников детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».
По просьбе администрации учреждения следователи приобрели блендер для приготовления пюре малышам. Блендер передали в столовую приюта. Также сотрудники для детского аквариума купили золотую рыбку.
- Дети сразу же поверили, что она волшебная и стали загадывать свои желания. Сотрудники попросили работников детского дома в тайне записывать их и передавать в следственное управление, - сообщает пресс-служба ведомства.
Те желания, которые по силам исполнить для детей – будут исполнены, отметили в Следкоме.
В Улан-Удэ следователи подарили ребятам из детдома золотую рыбку
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