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В Улан-Удэ следователи подарили ребятам из детдома золотую рыбку

В Улан-Удэ следователи подарили ребятам из детдома золотую рыбку
Общество, 
Также в столовую передан блендер

В День образования Следственного комитета Российской Федерации сотрудники следственного управления СКР по Бурятии посетили подопечных воспитанников детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».

По просьбе администрации учреждения следователи приобрели блендер для приготовления пюре малышам. Блендер передали в столовую приюта. Также сотрудники для детского аквариума купили золотую рыбку.

- Дети сразу же поверили, что она волшебная и стали загадывать свои желания. Сотрудники попросили работников детского дома в тайне записывать их и передавать в следственное управление, - сообщает пресс-служба ведомства.

Те желания, которые по силам исполнить для детей – будут исполнены, отметили в Следкоме.
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