В Иркутске женщина пыталась вынести из магазина неоплаченные продукты

Её задержали сотрудники супермаркета



Росгвардейцам по Иркутской области поступил сигнал «тревога» с охраняемого объекта - одного из супермаркетов областного центра, который расположен по улице Депутатская.



Прибыв по указанному адресу, работники супермаркета пояснили росгвардейцам, что они остановили женщину, которую заподозрили в краже. Как оказалось, покупательница, прогуливаясь между стеллажами, стащила с прилавков продукты на сумму более трёх тысяч рублей и попыталась выйти из гипермаркета, не оплатив товар на кассе.



34-летняя женщина была остановлена сотрудниками охраны магазина, после чего они нажали кнопку тревожной сигнализации для вызова наряда группы задержания УВО.



Сотрудники Росгвардии задержали жительницу Иркутска и доставили её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В отношении неё возбуждено уголовное дело, сообщает пре-служба Росгвардии по Иркутской области.

