Её задержали сотрудники супермаркета
Росгвардейцам по Иркутской области поступил сигнал «тревога» с охраняемого объекта - одного из супермаркетов областного центра, который расположен по улице Депутатская.
Прибыв по указанному адресу, работники супермаркета пояснили росгвардейцам, что они остановили женщину, которую заподозрили в краже. Как оказалось, покупательница, прогуливаясь между стеллажами, стащила с прилавков продукты на сумму более трёх тысяч рублей и попыталась выйти из гипермаркета, не оплатив товар на кассе.
34-летняя женщина была остановлена сотрудниками охраны магазина, после чего они нажали кнопку тревожной сигнализации для вызова наряда группы задержания УВО.
Сотрудники Росгвардии задержали жительницу Иркутска и доставили её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В отношении неё возбуждено уголовное дело, сообщает пре-служба Росгвардии по Иркутской области.
В Иркутске женщина пыталась вынести из магазина неоплаченные продукты
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Её задержали сотрудники супермаркета
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со спектакля
С работодателя взыскали свыше 387 тысяч рублей
Специалисты отмечают, что лучше всего приносить Лее крупные пластмассовые игрушки
Он несколько раз расплатился с помощью карты в магазинах
Также ребятишкам вручили сладкие подарки
На круглом столе обсудили проблемы по регулированию численности безнадзорных животных
Трое отказались проходить медосвидетельствование
Подведены итоги работы в сфере уголовно-правовой статистики
Поймать злоумышленника помогла служебная собака
19-летняя девушка переводила деньги с карты пенсионера своему знакомому
Отец Евгений подарил религиозную литературу
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 января по республике местами по Прибайкалью, северным районам небольшой снег
Общество, 16.01.2020
Они состоятся 7 марта на озере в районе Бурводстроя
Общество, 16.01.2020
Виновницы торжества проживают в Нижнеудинском и Аларском районах