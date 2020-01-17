С работодателя взыскали свыше 387 тысяч рублей
В Кабанском районе Бурятии судебные приставы помогли работникам МУП «Каменскжилкомсервис» получить невыплаченные суммы при увольнении.
Муниципальное предприятие, оказывающее жилищно-коммунальные услуги жителям многоквартирных домов, решило инициировать процедуру банкротства. При этом с увольняющимися работниками не рассчиталось.
За восстановлением своих нарушенных трудовых прав работники обратились в суд, который постановил взыскать с работодателя задолженность на общую сумму свыше 387 тысяч рублей по 38 исковым заявлениям.
В Кабанском районном отделе в отношении МУП «Каменскжилкомсервис» были возбуждены 38 исполнительных производств, в рамках которых судебные приставы наложили арест на расчётный счёт предприятия в «Россельхозбанке».
Путём списания денежных средств с расчётного счёта права взыскателей восстановлены в полном объёме, исполнительные производства окончены фактическим исполнением, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.
В Бурятии работники через суд добились выплаты задолженностей от обанкротившегося предприятия
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