В Бурятии работники через суд добились выплаты задолженностей от обанкротившегося предприятия

С работодателя взыскали свыше 387 тысяч рублей



В Кабанском районе Бурятии судебные приставы помогли работникам МУП «Каменскжилкомсервис» получить невыплаченные суммы при увольнении.



Муниципальное предприятие, оказывающее жилищно-коммунальные услуги жителям многоквартирных домов, решило инициировать процедуру банкротства. При этом с увольняющимися работниками не рассчиталось.



За восстановлением своих нарушенных трудовых прав работники обратились в суд, который постановил взыскать с работодателя задолженность на общую сумму свыше 387 тысяч рублей по 38 исковым заявлениям.



В Кабанском районном отделе в отношении МУП «Каменскжилкомсервис» были возбуждены 38 исполнительных производств, в рамках которых судебные приставы наложили арест на расчётный счёт предприятия в «Россельхозбанке».



Путём списания денежных средств с расчётного счёта права взыскателей восстановлены в полном объёме, исполнительные производства окончены фактическим исполнением, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.



