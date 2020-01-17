В Этнографическом музее в Улан-Удэ прошли мастер-классы для детей

Также ребятишкам вручили сладкие подарки
В Этнографическом музее народов Забайкалья прошла благотворительная новогодняя программа «История новогодней игрушки» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Сотрудники музея проводили игровую программу с мастер-классом по изготовлению новогодней игрушки. Все дети получили сладкие подарки, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Также ребятишкам вручили сладкие подарки
На круглом столе обсудили проблемы по регулированию численности безнадзорных животных
Трое отказались проходить медосвидетельствование
Подведены итоги работы в сфере уголовно-правовой статистики
Поймать злоумышленника помогла служебная собака
19-летняя девушка переводила деньги с карты пенсионера своему знакомому
Отец Евгений подарил религиозную литературу
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 января по республике местами по Прибайкалью, северным районам небольшой снег
Они состоятся 7 марта на озере в районе Бурводстроя
Виновницы торжества проживают в Нижнеудинском и Аларском районах
К участию приглашаются самодеятельные коллективы и солисты
В областном центре пройдёт открытый чемпионат региона по бодибилдингу и фитнесу
Кроме вопросов по литературе и музыке, будут и весёлые задания
Победители получат социальные выплаты в размере до 400 тысяч рублей
Он будет посвящён памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино