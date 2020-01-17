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В Этнографическом музее в Улан-Удэ прошли мастер-классы для детей

В Этнографическом музее в Улан-Удэ прошли мастер-классы для детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Также ребятишкам вручили сладкие подарки 

В Этнографическом музее народов Забайкалья прошла благотворительная новогодняя программа «История новогодней игрушки» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Сотрудники музея проводили игровую программу с мастер-классом по изготовлению новогодней игрушки. Все дети получили сладкие подарки, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

дети музей
 
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