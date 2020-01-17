Трое отказались проходить медосвидетельствование
Вчера на дорогах Бурятии инспекторами ДПС выявлено 389 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 7 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Камерами ЦАФАП зафиксировано 920 нарушений ПДД.
- По итогам 2019 года в регионе остаётся напряжённой ситуация с потреблением алкоголя участниками дорожного движения. В прошлом году на дорогах Бурятии водителями с признаками опьянения совершено 204 дорожно-транспортных происшествий, что привело к гибели 57 человек и травмам 302 участников дорожного движения, - сообщает УГИБДД по республике.
Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 января в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии по вине пьяного водителя погибла женщина. Мужчина сбил женщину и скрылся, бросив свой автомобиль. Однако вскоре его задержали.
За сутки на дорогах Бурятии задержаны 7 пьяных водителей
Общество, Фото:
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