Подведены итоги работы в сфере уголовно-правовой статистики
Всего за 2019 год поднадзорными Байкальской транспортной прокуратуре субъектами статистического учёта допущено более 500 нарушений, большинство из которых выявлены надзирающим прокурором.
Основная часть нарушений допущена правоохранительными органами на транспорте при учёте преступлений и заполнении сведений о лице, его совершившем, при формировании ведомственных статистических отчётов.
- Также, в ряде случаев, лицами, ответственными за составление документов первичного учёта, допускалось недостоверное отражение реквизита о состоянии наркотического опьянения лиц, совершивших преступления. Так, указанное нарушение было скорректировано Байкальской транспортной прокуратурой по 32 статистическим карточкам, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В связи с нарушениями в сфере уголовно-правовой статистики и в целях недопущения искажений сведений государственной статистической отчётности, принято 56 мер прокурорского реагирования. К дисциплинарной ответственности привлечено 15 сотрудников и руководителей, допустивших нарушения закона.
Байкальская транспортная прокуратура выявила искажения в уголовно-правовой статистике
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