Поймать злоумышленника помогла служебная собака
В Улан-Удэ транспортные полицейские с помощью служебно-розыскной собаки изъяли у 40-летнего жителя Забайкальского края вещество с признаками наркотических средств.
Проведённая в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш», общим весом более 30 граммов.
Возбуждено уголовное дело, забайкальцу грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Улан-Удэ задержали забайкальца с гашишем
Общество, Фото:
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