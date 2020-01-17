В Улан-Удэ задержали забайкальца с гашишем

Поймать злоумышленника помогла служебная собака



В Улан-Удэ транспортные полицейские с помощью служебно-розыскной собаки изъяли у 40-летнего жителя Забайкальского края вещество с признаками наркотических средств.



Проведённая в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш», общим весом более 30 граммов.



Возбуждено уголовное дело, забайкальцу грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

