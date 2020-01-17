В Улан-Удэ колонию посетил священнослужитель

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Отец Евгений подарил религиозную литературу



В преддверии Крещения Господня исправительную колонию №1 УФСИН России по Бурятии посетил священнослужитель Улан-Удэнской и Бурятской епархии Русской Православной церкви отец Евгений.



- В клубе учреждения священнослужитель провёл с осуждёнными беседу духовно-нравственного характера, в которой были освещены вопросы о милосердии, всепрощении, грехе и его искуплений, смирении и терпении, - сообщает пресс-служба ведомства.



Были озвучены интересные Библейские факты, роль веры и Православной церкви в Победе советского народа в Великой Отечественной войне. По словам организаторов, беседа вызвала живой интерес и отклик у осуждённых.



Завершив мероприятие, отец Евгений поблагодарил осуждённых и преподнёс в дар православной общине осуждённых религиозную литературу, свечи и предметы культового назначения для храма учреждения.

