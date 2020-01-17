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В Улан-Удэ колонию посетил священнослужитель

В Улан-Удэ колонию посетил священнослужитель
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Отец Евгений подарил религиозную литературу

В преддверии Крещения Господня исправительную колонию №1 УФСИН России по Бурятии посетил священнослужитель Улан-Удэнской и Бурятской епархии Русской Православной церкви отец Евгений.

- В клубе учреждения священнослужитель провёл с осуждёнными беседу духовно-нравственного характера, в которой были освещены вопросы о милосердии, всепрощении, грехе и его искуплений, смирении и терпении, - сообщает пресс-служба ведомства.

Были озвучены интересные Библейские факты, роль веры и Православной церкви в Победе советского народа в Великой Отечественной войне. По словам организаторов, беседа вызвала живой интерес и отклик у осуждённых.

Завершив мероприятие, отец Евгений поблагодарил осуждённых и преподнёс в дар православной общине осуждённых религиозную литературу, свечи и предметы культового назначения для храма учреждения.
УФСИН
 
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