По данным Бурятского гидрометцентра, 17 января по республике местами по Прибайкалью, северным районам небольшой снег
Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 27-32, местами до 39, по югу, Баргузинской долине и Прибайкалью местами 17-22, днём 20-25, местами 10-15 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура ночью 29-31, днём 20-22 мороза.
В Улан-Удэ немного потеплело
Общество, Фото:
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