Осуждённые соревновались в настольном теннисе, дартсе и другим видах спорта
В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии прошли спортивные состязания среди осуждённых.
Участники посоревновались в настольном теннисе и дартсе, также прошли соревнования по настольным играм - шашкам, шахматам и нардам.
По словам осуждённых, подобные мероприятия положительно сказываются на настроении и помогают поверить в собственные силы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Спартакиада среди осуждённых прошла в Бурятии
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