Спартакиада среди осуждённых прошла в Бурятии

Осуждённые соревновались в настольном теннисе, дартсе и другим видах спорта



В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии прошли спортивные состязания среди осуждённых.



Участники посоревновались в настольном теннисе и дартсе, также прошли соревнования по настольным играм - шашкам, шахматам и нардам.



По словам осуждённых, подобные мероприятия положительно сказываются на настроении и помогают поверить в собственные силы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

