В Бурятии детей учат делать светоотражатели

В Кабанском районе сотрудники Госавтоинспекции побывали в гостях у воспитанников детского сада №16



Состоялся мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов.



Во время занятия автоинспекторы рассказали дошкольникам, для чего необходимы светоотражающие элементы и как они могут обезопасить пешехода на дороге. Малышам показали светоотражающий эффект специальной пленки и предложили сделать своими руками яркие аксессуары. Каждый ребенок с помощью трафарета вырезал наклейку в виде ладошки, которыми они решили украсить свои санки и снегокаты.



В завершение встречи детсадовцы посмотрели тематический мультфильм, сообщает УГИБДД по Бурятии.







